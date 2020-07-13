Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на совещании с членами Кабинета министров в понедельник, на котором министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из этих стран.