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22:54 13.07.2020

Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее - Зеленский

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Либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что либерализацию визового режима для туристов из Китая и Индии нужно провести как можно скорее.

      Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на совещании с членами Кабинета министров в понедельник, на котором министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство активно работает над вопросом либерализации визового режима для туристов из этих стран.

Теги: #визы #либерализация
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