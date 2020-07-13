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19:37 13.07.2020

Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

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Разумков подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания Рады во вторник

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении второго внеочередного заседания парламента во вторник.

Как сообщает информационное управление Аппарата парламента, инициаторами проведения внеочередного заседания выступило 150 народных депутатов. В повестке дня заседания один законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Проектом закона предлагается заменить в отдельных статьях законов Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований" термин "коррупционное правонарушение", который применяется к административному взысканию, на термин "правонарушение, связанное с коррупцией", соответствующий положениям закона "О предотвращении коррупции".

Проектом предлагается дополнить абз.1 ч.1 ст.13 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" положением, согласно которому ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются не только к лицам, претендующим на назначение на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но и на работников Национального бюро.

Кроме того, абз.8 ч.4 ст.6 этого же закона предлагается дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора Национального бюро является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за связанное с коррупцией правонарушение.

Авторами законопроекта указаны Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), Антонина Славицкая (фракция "Оппозиционная платформа за жизнь"), Дмитрий Лубинец (депутатская группа "Партия "За будущее") и Андрей Николаенко (фракция "Батькивщина"). Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 28 февраля 2020 года.

Как ожидается, во вторник, 14 июля, в 10:00 начнется очередное заседание украинского парламента.

Ранее Разумков подписал распоряжение о проведении первого внеочередного заседания парламента во вторник, 14 июля, которое должно начаться в 15.00. В его повестке дня шесть вопросов.

В частности, народные депутаты планируют на внеочередном заседании внести изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии №3658. Среди документов, внесенных в повестку дня также законопроект о внесении изменений в законы "О лекарственных средствах (об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами) (№3615), в закон Украины о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", касающиеся дополнительной государственной поддержки этих детских центров на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19 (№ 3781).

Второе внеочередное заседание во вторник должно состояться сразу после первого.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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