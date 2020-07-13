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09:49 13.07.2020

Коронавирус можно взять под контроль, считает глава ВОЗ

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Коронавирус можно взять под контроль, считает глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что, несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль.

"Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", - заявил Гебрейесус на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что "только решительные действия в сочетании с единением народов и глобальной солидарностью могут повернуть пандемию COVID-19 вспять".

"(Для борьбы с COVID-19) нам необходимы лидерство, участие общественности и коллективная солидарность", - заключил Гебрейсус.

Теги: #коронавирус #тедрос_гебрейесус #воз
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