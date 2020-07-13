Спасатели продолжают тушить отдельные очаги лесного пожара в Луганской области

В Новоайдарском районе Луганской области по состоянию на утро 13 июля наблюдается тление отдельных очагов лесного пожара, возникшего 6 июля, продолжается его ликвидация, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июля открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)", - говорится в сообщении.

Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га.

Всего к ликвидации пожара привлечены 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС - 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Также на месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.