События

15:21 12.07.2020

В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

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В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

Пожар в трехэтажном жилом доме 1814 года постройки возник в Одессе во вторник днем, в настоящее время он уже ликвидирован, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье.

"В Приморском районе Одессы по ул.Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 год постройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу… В 14:33 пожар в трехэтажном жилом доме ликвидирован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.

Теги: #одесса #пожар
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