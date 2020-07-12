Пограничники Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий лесного пожара в Луганской области

Пограничники из состава Объединенных сил присоединились к ликвидации последствий масштабного лесного пожара в Луганской области, сообщает в воскресенье отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня в с.Смоляниново 100 пограничников приняли участие в ликвидации очагов тления, оставшихся после масштабного пожара. К мероприятию задействованы военнослужащие управления Луганского пограничного отряда, пограничные комендатуры быстрого реагирования "Новопсков", "Счастье" и отдела типа "С" из Райгородки. К ликвидации также задействованы 5 единиц техники и 2 единицы спецтехники. Четыре группы пограничников по 20 человек действуют под четким руководством представителей ГСЧС", - говорится в сообщении.

Остальные военнослужащие помогают жителям Смоляниново расчистить территорию их домовладений и избавиться от сгоревших вещей.

Вместе с пограничниками в ликвидационных работах задействованы также военнослужащие Национальной гвардии и подразделения Национальной полиции.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар. Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) 7 июля возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро".

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 человек, Новоайдара - 7 человек. Пять человек погибли.

9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь пройденная огнем составила около 5 тыс. га.

По состоянию на утро 12 июля в Луганской области спасатели продолжают тушение тления отдельных очагов лесной подстилки и древесины в Боровском и Ахтырском лесничествах. Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.