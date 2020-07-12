События

10:35 12.07.2020

В ДТП в Червонограде один человек погиб, двое госпитализированы

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В ДТП в Червонограде один человек погиб, двое госпитализированы

Один человек погиб и двое травмированы в результате ДТП в г.Червонограде (Львовская обл.) в субботу, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области.

По данным спасателей, авария произошла в г.Червоноград на ул. Львовская.

Как указано в сообщении, водитель автомобиля "ВАЗ 2121" не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста и съехал с моста в р.Солокия.

Как следствие, один человек погиб (водитель автомобиля) и травмированы два человека: 1950 года (пассажир автомобиля) и 1952 года (велосипедист), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую ЦГБ.

Теги: #дтп_жертвы #червоноград
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