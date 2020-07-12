Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы гражданина Грузии.
"Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило", - говорится в распространенном в субботу сообщении СГБ.
По данным СГБ, при задержании он получил огнестрельное ранение ноги.
В СГБ отмечают, что в связи с данным "тяжелым инцидентом" немедленно была активирована действующая при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) "горячая линия" и были проинформированы о произошедшем факте как представители МНЕС, так и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.
"Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации", - говорится в сообщении.
Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь сообщил, что гражданин Грузии был задержан после того, как нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе.
МИД Грузии в своем заявлении категорически требует от югоосетинской стороны немедленного освобождения задержанного грузинского гражданина.
В Тбилиси не признают границу с Южной Осетией, а задержания грузинских граждан за ее нарушение считают незаконными.