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05:35 12.07.2020

Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

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Тбилиси обвиняет российских пограничников в Южной Осетии в незаконном задержании грузинского гражданина

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в ранении и незаконном лишении свободы гражданина Грузии.

"Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило", - говорится в распространенном в субботу сообщении СГБ.

По данным СГБ, при задержании он получил огнестрельное ранение ноги.

В СГБ отмечают, что в связи с данным "тяжелым инцидентом" немедленно была активирована действующая при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) "горячая линия" и были проинформированы о произошедшем факте как представители МНЕС, так и сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью.

"Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Комитет государственной безопасности Южной Осетии в свою очередь сообщил, что гражданин Грузии был задержан после того, как нарушил режим государственной границы и произвел несколько выстрелов в пограничников в Ленингорском районе.

МИД Грузии в своем заявлении категорически требует от югоосетинской стороны немедленного освобождения задержанного грузинского гражданина.

В Тбилиси не признают границу с Южной Осетией, а задержания грузинских граждан за ее нарушение считают незаконными.

Теги: #грузия #обвинение #задержание #южосетия
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