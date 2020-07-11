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13:38 11.07.2020

В Ивано-Франковской области СБУ блокировала незаконную добычу нефти из государственной скважины

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В Ивано-Франковской области СБУ блокировала незаконную добычу нефти из государственной скважины

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконную добычу нефти из государственной скважины в Долинском районе Ивано-Франковской области, в ходе обысков изъято 40 тонн нефти, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что совместное предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов наладило добычу нефти из скважины государственного фонда в Долинском районе Ивано-Франковской области. Дельцы успели добыть нефти более чем 1 млн грн по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Так, для легализации сырья, коммерсанты по документам оформляли махинацию под видом законных хозяйственных операций. По предварительной версии следствия, предприниматели получили доступ к добыче при содействии должностных лиц одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

По данным СБУ, в дальнейшем коммерсанты планировали начать нелегальную добычу и на других скважинах.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тыс. грн. Также для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде загрязнением земель разлитой нефтью, были привлечены эксперты.

В рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ст.191, ст.204 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #сбу #ивано_франковская_область #нефть
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