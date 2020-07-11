События

08:21 11.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 четверга этот показатель составлял 6 тыс. 10 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 12 млн 446 тыс. 337 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 177 тыс. 819 против 255 тыс. 798 инфицированных сутками ранее, излечились 6,88 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 по московскому времени в субботу выявлено 3 млн 184 тыс. 573 заболевших (рост за сутки 66 тыс. 627), скончались 134 тыс. 92 человека (рост за сутки - 802), излечились 983 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 800 тыс. 827 (рост за сутки 45 тыс. 48,), умерли 70 тыс. 398 (рост за сутки 1 тыс. 214), вылечены более 1 млн. 217 тыс.

На третьем месте по количеству зараженных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 793 тыс. 802 до 820 тыс. 916 при 22 тыс. 123 летальных исходах и 515 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 44 тыс. 735 человек, заразились 289 тыс. 678 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 72,2. В США на 1 млн населения скончались 413 человек, Бразилии - 332, Индии - 16, Великобритании - 658.

Теги: #данные #коронавирус #мир #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:09 11.07.2020
В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

15:58 10.07.2020
В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

14:37 10.07.2020
В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

14:13 10.07.2020
В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

12:43 10.07.2020
В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

12:32 10.07.2020
В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

10:02 10.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

09:44 10.07.2020
Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

09:22 10.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

09:06 10.07.2020
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА