В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

Комиссия США по свободе религии в мире в пятницу осудила решение Анкары изменить статус музейного комплекса Айя-София в Стамбуле и превратить его в действующую мечеть.

"Комиссия осуждает политизацию ситуации вокруг Айя-Софии. В культурную и духовную важность Айя-Софии внесли вклад как христиане, так и мусульмане, ее всемирная ценность для человечества была подтверждена ее внесением в 1985 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в распространенном в пятницу заявлении комиссии.

"Вызывает сожаление, что турецкое правительство предприняло эти шаги и не приняло во внимание чувства их собственных религиозных меньшинств", - отмечается в документе.

"В связи с этим комиссия рекомендовала государственному департаменту включить Турцию в отчете за 2020 год в список стран, в которых потворствуют серьезным нарушениям религиозных свобод", - резюмирует комиссия.

Комиссия по свободе религии в мире является независимой двухпартийной федеральной структурой, учрежденной Конгрессом США для наблюдения, анализа и информирования об угрозах религиозным свободам за рубежами Соединенных Штатов. По этим вопросам она консультирует американского президента, Госдеп и Конгресс.

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.