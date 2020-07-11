События

00:53 11.07.2020

В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

2 мин читать

Комиссия США по свободе религии в мире в пятницу осудила решение Анкары изменить статус музейного комплекса Айя-София в Стамбуле и превратить его в действующую мечеть.

"Комиссия осуждает политизацию ситуации вокруг Айя-Софии. В культурную и духовную важность Айя-Софии внесли вклад как христиане, так и мусульмане, ее всемирная ценность для человечества была подтверждена ее внесением в 1985 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в распространенном в пятницу заявлении комиссии.

"Вызывает сожаление, что турецкое правительство предприняло эти шаги и не приняло во внимание чувства их собственных религиозных меньшинств", - отмечается в документе.

"В связи с этим комиссия рекомендовала государственному департаменту включить Турцию в отчете за 2020 год в список стран, в которых потворствуют серьезным нарушениям религиозных свобод", - резюмирует комиссия.

Комиссия по свободе религии в мире является независимой двухпартийной федеральной структурой, учрежденной Конгрессом США для наблюдения, анализа и информирования об угрозах религиозным свободам за рубежами Соединенных Штатов. По этим вопросам она консультирует американского президента, Госдеп и Конгресс.

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: #реакция #сша #турция #софия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:30 11.07.2020
SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

23:29 10.07.2020
В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

21:52 10.07.2020
Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля – Эрдоган

Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля – Эрдоган

17:20 10.07.2020
Турция трансформировала систему питания all inclusive в отелях под требования инфекционной безопасности

Турция трансформировала систему питания all inclusive в отелях под требования инфекционной безопасности

07:37 10.07.2020
Американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии оружия

Американский госдеп одобрил продажу Тайваню партии оружия

07:19 10.07.2020
105 сверхсовременных боевых самолетов F-35 получит Япония от США

105 сверхсовременных боевых самолетов F-35 получит Япония от США

03:29 10.07.2020
В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

12:31 09.07.2020
В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

07:38 09.07.2020
Канада более эффективно взяла под контроль вспышку COVID-19, чем США - Трюдо

Канада более эффективно взяла под контроль вспышку COVID-19, чем США - Трюдо

10:58 08.07.2020
В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине на $25 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

СБУ в Закарпатской области блокировала деятельность злоумышленников, организовавших сбор подписей в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора

Киев и Анкара готовы сотрудничать для привлечения Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей"

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА