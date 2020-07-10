COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

Временный президент Боливии Жанин Аньес подтвердила в четверг, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

"Результаты теста на COVID-19 оказались положительными. Я в порядке, буду работать из своей изоляции", - написала Аньес в своем твиттере.

В последние недели число заболевших в Боливии резко возросло. Чиновники запретили массовые собрания в попытке замедлить распространение вируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Боливии зарегистрировано 42 тыс. 984 случая заболевания коронавирусом, 1 тыс. 577 человек скончались.