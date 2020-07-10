При переоснащении котельной в УВК на Харьковщине стоимость фактически выполненных работ была завышена почти на 1,5 млн грн

При проведении технического переоснащения котельной в учебно-воспитательного комплексе в Чугуевском районе Харьковской области подрядчик внес в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения, в результате чего государству был нанесен ущерб в почти 1,5 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, договор о техпереоснащении котельной был подписан начальником отдела образования РГА и фирмой-подрядчиком в декабре 2017 года.

"Начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, достоверно понимая, что техническое переоснащение котельной не осуществлено, подписал акты приемки выполненных работ", - говорится в сообщении.

В настоящее время им обоим сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах, путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшая тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.