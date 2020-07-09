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17:42 09.07.2020

Киев просит обменять в экстренном порядке пленного Матюшенко, у которого серьезные проблемы со здоровьем – Казанский

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Киев просит обменять в экстренном порядке пленного Матюшенко, у которого серьезные проблемы со здоровьем – Казанский

Украинская сторона просит в экстренном порядке обменять пленного Валерия Матюшенко, который серьезно болен, и важно успеть его спасти, отмечает привлеченный украинской стороной к работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в качестве представителя ОРДО журналист Денис Казанский.

"Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны. Сейчас добиваемся проведения обследования. Пока вразумительной реакции и четкого ответа со стороны боевиков нет. Но вопрос нужно постоянно поднимать и контролировать, так как человек в реальной беде", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Казанский отметил, что о пленном Валерии Матюшенко, который "сидит в плену у боевиков ДНР на 32-ой зоне", говорили в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ на этой неделе.

"У него возникли серьезные проблемы со здоровьем – сильные боли и быстрая потеря веса. Это могут быть либо симптомы онкологии, либо иные последствия издевательств, которым человек подвергался в плену", - пояснил он.

Теги: #рф #ткг #украина #обмен_пленными
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