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12:13 09.07.2020

Зеленский о 1 сентября: COVID-19 сложно контролировать по всему миру, будем надеяться, что в Украине не будет второй волны

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Зеленский о 1 сентября: COVID-19 сложно контролировать по всему миру, будем надеяться, что в Украине не будет второй волны

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что формат начала нового учебного года зависит от ситуации с COVID-19, которую пока сложно прогнозировать, и надеется, что в Украине не будет второй волны эпидемии.

"Не могу пока вам сказать. Вы видите, что происходит с COVID-19. Полностью по всему миру его контролировать очень сложно, и Украина – не исключение. У нас пока более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными, из-за неосторожности увеличивается количество заболевших. Верим, что не будет второй волны, и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере, и нормально общаться", - сказал он во время общения с журналистами в четверг в Волынской области.

Зеленский указал, что Украина еще технически не готова к переходу на дистанционное обучение. "Потому что если дистанционное обучение, то нужно, чтобы у нас 3G и 4G было по всей стране. В соответствии с планом нашего вице-премьера Михаила Федорова, у нас с 1 июля началось улучшение связи с Закарпатской области, и оно будет идти до востока Украины", - отметил он.

Теги: #коронавирус #зеленский #образование #украина
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