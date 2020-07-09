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11:24 09.07.2020

Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине – 5,2% - исследование "Синэво"

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Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине – 5,2% - исследование "Синэво"

Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.

Такие данные приводит пресс-служба лаборатории "Синэво" со ссылкой на результаты первых полутора месяца иммунологического тестирования населения.

По результатам исследования на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, которое во всех лаборатория "Синэво" прошло более 10 тыс. чел. по всей территории Украины, самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в западном регионе - около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлены у 13% клиентов, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ривном — 13%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 исследователи "Синэво" зафиксировали в южном регионе страны - в среднем 2%. В частности, в Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%.

В других регионах (север, центр, восток) уровень коллективного иммунитета составляет 3–5%.

При этом самый высокий процент антител G выявлен у детей до семи лет - 9%, у лиц в возрасте от 8 до 20 лет - 3,5%, от 20 до 40 лет - 4%, от 41 до 60 лет - 6%, у лиц в возрасте 60 лет и старше - 7%.

Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался среди жителей Киева. При этом по результатам тестирования в столице положительный результат анализа на антитела G был выявлен лишь у 3% клиентов, в Киевской области - около 7%.

По словам директора по развитию "Синэво" Николая Бутенко, результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали: статистика в стране соизмерима с ситуацией в мире.

"В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Например, такой же показатель коллективного иммунитета в Испании. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет “, - сказал он.

При этом Бутенко отметил, что уровень коллективного иммунитета по стране существенно отличается в зависимости от региона. В частности, в отдельных городах Западной Украины - Ковель или Мукачево - процент иммунных лиц достигает даже 20–30%, что позволяет предполагать, что жители этого региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.

"В то же время в южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%. Это свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны этот регион будет находиться в зоне повышенного риска", - подчеркнул Бутенко.

Кроме тестирования на антитела G, "Синэво" проводит тестирование на антитела А, которые показывают активную фазу болезни. В частности, с начала тестирования лаборатория выполнила более 7,5 тыс. таких тестов. Из них положительный результат был выявлен у 8,6% клиентов. Это средний показатель среди всех областей, где лаборатория проводила тестирование на антитела А.

Аналогично ситуации с антителами G. В западном регионе страны антитела класса А зафиксированы у почти 13% населения. В частности, в Луцке они выявлены у 15% клиентов, в Ивано-Франковске -16%, Черновцах - 16%, Хмельницком - 11%, Ртвном - 5%, Тернополе - 5%.

Самый низкий уровень антител класса А (5%) выявлен в южном регионе. В частности, в Одессе - 5%, Николаеве - 1%, Херсоне - 10%. В других регионах (север, центр, восток) уровень антител класса А составляет около 7–8%.

В Киеве антитела А были выявлены у 8% клиентов, которые сдали анализ в "Синэво", в Киевской области — около 7,5%.

Исследование на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия), а также методом хемилюминесцентного иммуноанализа (CMIA) на американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Abbott (США).

В тестирование на антитела к COVID-19 лаборатория "Синэво" инвестировала более EUR250 тыс. в закупку нового оборудования. В частности, закуплены два новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

Исследования выполняются в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве. Мощности лаборатории позволяют выполнять до 20 тыс. тестов в сутки. Срок выполнения анализа - два дня.

Теги: #коронавирус #иммунитет #исследования #синэво
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