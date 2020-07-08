Украина в очередной раз в ТКГ подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду украинская делегация в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

"Украина в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ.