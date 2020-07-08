Глава Нацполиции: Ситуация в Кагарлыке – демотивация для самих полицейских и проекция общества в целом

Полиция меняет подходы к работе Службы внутренней безопасности, ужесточает отбор на руководящие должности, чтобы минимизировать факты жестокости со стороны полицейских, но проблема ментального здоровья нации должна решаться на общегосударственном уровне, считает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Такие ситуации как в Кагарлыке, Павлограде, Врадиевке – неприемлемые для полиции. Мы все переживаем за имидж полиции. 10 человек, совершивших эти ужасные преступления, нивелировали все хорошее, что сделали 130 тысяч человек личного состава", - рассказал Клименко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул: "Ярлык общества – "полицейский – плохой человек" - становится очень сильной демотивацией для полицейских".

При этом Клименко обратил внимание на то, что ситуацию в Кагарлыке "не пытались замолчать", и сами сотрудники сектора реагирования патрульной полиции задержали полицейского, который совершил это преступление.

Говоря о том, как не допустить, или хотя бы минимизировать подобного рода преступления среди полицейских, Клименко сказал: "Можно просто сказать "мы каждого накажем" и наказать каждого, что мы, собственно, и делаем. Но вопрос ведь в другом: не допустить, чтобы такая система работала".

Глава Нацполиции уточнил, что уже подписал концепцию новой работы подразделения внутренней безопасности. "Теперь это подразделение будет заниматься расследованием и мелких правонарушений, которые совершены или могут быть совершены нашими сотрудниками", - пояснил он.

По убеждению Клименко, каждый руководитель должен отбираться очень жестко, необходимо проверять не только уровень подготовки и знаний, но и личностные качества, психологические, ведь именно руководитель видит непосредственно своих подчиненных и малейшие изменения в их поведении.

По мнению главы Нацполиции, сложно просчитать неадекватное поведение человека в обществе.

"В стране должна развиваться и психологическая служба, и психиатрическое направление, чтобы на ранних этапах, еще при обучении в школе, в институте был контроль за ментальным здоровьем нации",- сказал Клименко.

"Например, гражданский человек окончил школу, институт и пришел работать в полицию. Мы не знаем о нем ничего. И начинаем изучать. А какие отклонения, возможно, у него были вчера, не известно. Он может быть прекрасным вежливым человеком, а спустя время будут проявляться его скрытые негативные стороны – начнет брать взятки или кого-то бить, или вступит в преступную группировку",- пояснил глава Нацполиции.

При этом он добавил: "Так что жестокость полицейских - это проекция всего общества".

Клименко посетовал на то, что инициативу конкурсного отбора каждого полицейского реализовать невозможно. "У меня вопрос: в подразделениях у нас на треть, а то и больше некомплект, - какой конкурс, среди кого его проводить? Во многих маленьких районах нет молодежи с образованием и желанием работать. С другой стороны, мы не можем набирать на работу кого попало, иначе снова будет "Кагарлык",- добавил глава Нацполиции.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

2 июля Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения полиции в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что в ночь на 24 мая милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица сообщениям о фактах пыток, которые были в Кагарлыкском отделении полиции. По данным следствия, в начале января 2020 года сотрудники этого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному сотруднику отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч.2 ст.127 УК).

Таким образом, всего следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции.



Полный текст интервью Клименко будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"