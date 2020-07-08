События

17:24 08.07.2020

Во Львовской области полиция задержала за торговлю оружием священника Русской истинно-православной церкви

1 мин читать
Во Львовской области полиция задержала за торговлю оружием священника Русской истинно-православной церкви

Во Львовской области полиция задержала по подозрению в торговле оружием священника, ранее осужденного за аналогичное преступление, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"48-летний мужчина, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их на боевые и искал клиентов для продажи и переправлял им оружие почтой", - указано в сообщении.

Во время расследования силовики установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную мастерскую. В сети интернет он покупал шумовые и стартовые пистолеты и перерабатывал их для стрельбы боевыми патронами, которые также изготавливал сам.

В декабре 2018 году задержанного уже приговорили к 5 годами лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На момент задержания он находился на испытательном сроке в 2 года.

Также по данным полиции, он является священником Русской истинно-православной церкви.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Как указано в сообщении, сегодня проводятся обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей – у самого злоумышленника и у покупателей оружия.

На данный момент изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, свето-шумовые гранаты и другие элементы оружия.

Теги: #священник #церковь #оружие #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:14 08.07.2020
Четверть украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви в Украине Епифания, 12% Онуфрия – соцопрос КМИС

Четверть украинцев хотели бы видеть во главе объединенной православной церкви в Украине Епифания, 12% Онуфрия – соцопрос КМИС

09:03 08.07.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

09:06 07.07.2020
Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

Китай присоединился к международному договору о торговле оружием

19:47 06.07.2020
Во Львовской области частично ослабили карантин: разрешена работа заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров

Во Львовской области частично ослабили карантин: разрешена работа заведений общепита, гостиниц и фитнес-центров

04:18 06.07.2020
На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел

На Львовщине возможен прорыв дамбы и затопление 7 сел

17:43 03.07.2020
С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

С начала суток российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим тишины, выпустив более 220 мин и снарядов

20:46 02.07.2020
Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

20:20 02.07.2020
В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

19:07 30.06.2020
Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

09:33 29.06.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Нацполиции о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

В Луганской области СБУ предотвратила диверсию ФСБ РФ

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

Зеленский поблагодарил медиков Черновицкой области, которые первыми столкнулись с коронавирусом в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Нацполиции о возможности муниципальной полиции в Киеве: если вооружить эти подразделения, то будет бардак

Глава Нацполиции: Ситуация в Кагарлыке – демотивация для самих полицейских и проекция общества в целом

Глава Нацполиции: протоколы за нарушение карантина в основном составляются на юрлиц, а не конкретных людей

В Луганской области СБУ предотвратила диверсию ФСБ РФ

Ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко оставлено без рассмотрения

"Укрзализныця" установит на главном столичном вокзале инфракрасные системы скрининга температуры

Глава Нацполиции: в ближайшие дни получим результаты экспертиз по взрыву в киевской многоэтажке и будут подозрения

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

Зеленский поблагодарил медиков Черновицкой области, которые первыми столкнулись с коронавирусом в Украине

Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от армейского призыва

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА