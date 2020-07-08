Во Львовской области полиция задержала за торговлю оружием священника Русской истинно-православной церкви

Во Львовской области полиция задержала по подозрению в торговле оружием священника, ранее осужденного за аналогичное преступление, сообщается на сайте главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"48-летний мужчина, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их на боевые и искал клиентов для продажи и переправлял им оружие почтой", - указано в сообщении.

Во время расследования силовики установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную мастерскую. В сети интернет он покупал шумовые и стартовые пистолеты и перерабатывал их для стрельбы боевыми патронами, которые также изготавливал сам.

В декабре 2018 году задержанного уже приговорили к 5 годами лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На момент задержания он находился на испытательном сроке в 2 года.

Также по данным полиции, он является священником Русской истинно-православной церкви.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Как указано в сообщении, сегодня проводятся обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей – у самого злоумышленника и у покупателей оружия.

На данный момент изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, свето-шумовые гранаты и другие элементы оружия.