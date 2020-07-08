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16:58 08.07.2020

Глава Нацполиции: в ближайшие дни получим результаты экспертиз по взрыву в киевской многоэтажке и будут подозрения

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Глава Нацполиции: в ближайшие дни получим результаты экспертиз по взрыву в киевской многоэтажке и будут подозрения

Полиция в ближайшие дни получит результаты экспертиз, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева, после чего следствие сможет выдвинуть конкретные подозрения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Проводим 8 экспертиз, ждем результатов, - бездоказательно обвинять людей в случившемся нельзя. Однозначно, основная версия – это газ", - сказал Клименко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что были проведены следственные действия в службах газа, которые обслуживали Дарницкий район, и непосредственно этот дом, опрошены жильцы дома. "Мы провели выемку документов в центральном и районном офисах "Киевгаза", в ЖЭКе, изъяли все документы, которые касались выдачи разрешений на замену счетчиков и в целом на ремонт по газовому оборудованию, сейчас следователи изучают эту документацию", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, изначально одной из версий взрыва было срабатывание взрывного устройства, но после проведения экспресс-теста эта версия не подтвердилась.

"Теперь же экспертизы должны подтвердить, что это действительно был газ. Также они укажут, где был эпицентр взрыва, и что могло его спровоцировать", - сказал глава Нацполиции.

Отвечая на вопрос о том, когда конкретно будут результаты экспертиз, Клименко сказал: "Примерно через неделю. И тогда следствие уже двинется вперед. Тогда вместе с прокуратурой уже сможем формировать подозрение".


Полный текст интервью Клименко будет опубликован на сайте "Интерфакс-Украина"

Теги: #киев #клименко #полиция #газ #взрыв
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