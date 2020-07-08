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16:51 08.07.2020

На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

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На ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области, должны быть подтверждены письменно в ближайшее время - Резников

Обращение украинской делегации на очередном заседании Трехсторонней контактной группы с просьбой безотлагательно установить гарантии безопасности для полетов гражданских самолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с целью тушения пожаров в Луганской области вблизи линии соприкосновения было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ, сообщил вице-премьер Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ – представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, 8 июля перед началом заседания ТКГ в режиме видеоконференции руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал участников ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня из-за пожаров в Луганской области, учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды.

Ермак отметил, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Теги: #пожары #ткг #резников #луганская_область
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