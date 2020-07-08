Порошенко в суде: подозрение не вручено, соответственно, мера пресечения незаконна

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет, что нарушения при вручении подозрения означают, что подозрение не вручено, соответственно, мера пресечения не может быть избрана.

"Мы имеем дело с фальсификацией материалов дела", - сказал Порошенко в среду на заседании Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.

"Нарушение процедуры при вручении подозрения означает, что подозрение не вручено… Подозрение не вручено… - мера пресечения незаконна", - пояснил он.

Защита Порошенко заявила ходатайство об истребовании видеозаписи от 10 июня с Госбюро расследований, на которой зафиксировано следственное действие с попыткой вручения сообщения о подозрении.

Кроме того, адвокаты просят суд допросить в качестве свидетеля следователя ГБР Олега Корецкого.