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11:55 08.07.2020

Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

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Полиция рассматривает три версии возникновения лесных пожаров в Луганской области - Клименко

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко на заседании оперативного штаба на месте ликвидации последствий пожара.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5 тыс. га. По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

"Основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - подчеркнул Клименко.

К документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 50 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. Для охраны публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействованы более 200 полицейских.

Отмечается, что в выездном заседании оперативного штаба приняли участие также президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин.

Теги: #пожары #полиция #луганская_область
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