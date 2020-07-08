События

09:41 08.07.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК в среду 543 тыс. 558 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 54, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 МСК вторника этот показатель составлял 3 тыс. 723.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 11 млн 799 тыс. 443 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 тыс. 262 против 143 тыс. 474 сутками ранее, излечились 6,42 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 МСК в среду выявлено 2 млн 993 тыс. 760 заболевших, скончались 131 тыс. 547 человек, излечились 936 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 668 тыс. 589, умерли 66 тыс. 741, вылечены более 1 млн. 107 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки, по данным местного Минздрава, рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс. и увеличился до 742 тыс. 417 при 20 тыс. 642 летальных исходах и 440 тыс. выздоровевших.

В то же время, по числу скончавшихся на третьем месте в мире стоит Великобритания, где с начала пандемии число жертв вируса достигло 44 тыс. 741, число инфицированных - 287 тыс. 874.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 70,1. В США на 1 млн населения скончались 405 человек, Бразилии - 315, Индии - 15, Великобритании - 654.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 08.07.2020
Минздрав намерен закупить "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 – Степанов

Минздрав намерен закупить "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19 – Степанов

09:58 08.07.2020
Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

Черногория отменила требование о сдаче теста на Covid-19 для туристов из Украины

09:40 08.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

09:06 08.07.2020
В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

09:03 08.07.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 117 человек

05:23 08.07.2020
В Китае за сутки выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них внутри страны только один бессимптомный- Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 13 новых случаев заражения коронавирусом, из них внутри страны только один бессимптомный- Госкомздрав КНР

20:55 07.07.2020
В Греции вновь зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство - у туристов

В Греции вновь зарегистрировали новые случаи COVID-19, большинство - у туристов

20:27 07.07.2020
Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

19:26 07.07.2020
США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

18:47 07.07.2020
У президента Бразилии подтвержден COVID-19

У президента Бразилии подтвержден COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Количество больных Covid-19 снизилось в 15 областях Украины – СНБО

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС сообщает о 4 погибших в результате лесного пожара в Луганской области

Бывший пограничник подозревается в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу в 2018 году

Глава Луганской обладминистрации просит правительство признать пожар в области ЧС государственного уровня

В Новоайдарский район Луганской области, пострадавший от лесных пожаров, прибыли главы МВД, ГСЧС и Нацполиции - Аваков

Привлечь авиацию к тушению лесных пожаров в Луганской области нельзя, поскольку российские наемники не гарантируют безопасность полетов

Суд продлил срок досудебного расследования до 10 октября в деле о назначении Семочко, в котором Порошенко является подозреваемым

Подтопленными в результате наводнений остаются пять населенных пунктов – ГСЧС

В результате лесных пожаров на Луганщине 27 человек госпитализированы, из них 17 детей, один человек скончался в больнице

На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново  с. Капитаново  и с. Вороново – ГСЧС

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить в стране китайское приложение TikTok

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА