Число жертв коронавируса в мире превысило 543 тыс., число инфицированных - почти 11,8 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК в среду 543 тыс. 558 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 54, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 МСК вторника этот показатель составлял 3 тыс. 723.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 среды насчитывалось 11 млн 799 тыс. 443 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 206 тыс. 262 против 143 тыс. 474 сутками ранее, излечились 6,42 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 МСК в среду выявлено 2 млн 993 тыс. 760 заболевших, скончались 131 тыс. 547 человек, излечились 936 тыс.

В Бразилии число инфицированных достигло 1 млн 668 тыс. 589, умерли 66 тыс. 741, вылечены более 1 млн. 107 тыс.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки, по данным местного Минздрава, рост выявленных случаев заражения превысил 22 тыс. и увеличился до 742 тыс. 417 при 20 тыс. 642 летальных исходах и 440 тыс. выздоровевших.

В то же время, по числу скончавшихся на третьем месте в мире стоит Великобритания, где с начала пандемии число жертв вируса достигло 44 тыс. 741, число инфицированных - 287 тыс. 874.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 70,1. В США на 1 млн населения скончались 405 человек, Бразилии - 315, Индии - 15, Великобритании - 654.