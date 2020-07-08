В Украине впервые после 3 июня количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых инфицированных: заболели 807 человек, выздоровели 926

807 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро среды, 926 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 23 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания COVID-19, 6 июля – о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни вновь стало ниже отметки в 26 тысяч: сейчас в Украине COVID-19 болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, самое большое количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (274,4), Львовской (215,8) и Закарпатской (183,1) областях.

По состоянию на утро 8 июля госпитализированы 4039 человек, из них 91 человек подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 13443 человека, подключения к аппарату ИВЛ - 418 пациентов.

Заболевание было подтверждено у 3634 детей и 7092 медиков, из них 4579 медработников выздоровели.

36 971 больной находился на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13 568 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 745 313 образцов и ИФА 298 298 образцов.