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22:02 07.07.2020

Глава НАПК составил и вручил президенту Украины два протокола в связи с административными нарушениями

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Глава НАПК составил и вручил президенту Украины два протокола в связи с административными нарушениями

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил и вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями: неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, соответствующие материалы будут переданы в суд, сообщает пресс-служба НАПК.

"Председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с административными нарушениями. Соответствующие материалы будут переданы в суд", - говорится в сообщении, на официальной странице НАПК в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В НАПК отмечают, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения.

"После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.  Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - подчеркнули в НАПК.

Теги: #напк #зеленский #украина
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