Лесной пожар в Луганской области мог начаться в результате поджога – глава ОГА

Причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог, считает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", - заявил он в комментарии "Радио НВ".

В то же время из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно, отметил Гайдай.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - рассказал он.

Он также сообщил, что с эвакуацией местных жителей возникли трудности, особенно с пожилыми людьми.

"Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем", - отметил Гайдай.

Правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках очаг настолько большой, что квадракопотеры падают от температуры", - рассказал Гайдай.

В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

Как сообщалось, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново, где ранее была проведена эвакуация.

На место была отправлена пожарная авиация.

В результате пожара 5 человек погибли и 9 госпитализированы.