События

20:27 07.07.2020

Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

2 мин читать
Появились новые данные о передаче коронавируса по воздуху

В ВОЗ во вторник подтвердили, что есть новые данные о распространении коронавируса COVID-19 по воздуху.

"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - заявила специалист ВОЗ по борьбе с инфекцией, профессор Бенедетта Аллегранзи.

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в свою очередь сообщила, что в ВОЗ обсуждали возможность передачи коронавируса по воздуху. По ее словам, в ближайшие недели ВОЗ опубликует информацию, которой они располагают.

Накануне агентство Associated Press (AP) сообщило, что более 200 ученых из разных сфер поддержали призыв к ВОЗ и другим организациям признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. По их мнению, такая информация может внести изменения в меры по борьбе с вирусом, предпринятые на данный момент.

По данным AP, в письме, опубликованном на этой неделе в журнале Clinical Infectious Diseases, двое ученых из Австралии и США привели данные исследования, согласно которому "вне всякого сомнения вирусы, выделяемые во время выдоха, разговора и кашля в виде микрокапель, достаточны малы для того, чтобы оставаться в воздухе". Это означает, что люди в определенных закрытых помещениях могут быть подвержены большему риску заражения, чем предполагалось ранее.

Они выразили обеспокоенность тем, что "непризнание риска воздушной передачи COVID-19 и отсутствие четких рекомендаций по борьбе с воздушно-капельным вирусом будет иметь значительные последствия".

Профессор европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартин Макки также заявил, что аргументы ученых звучат "совершенно разумно".

"Проблема частично заключается в том, что в ВОЗ (говоря о коронавирусе - ИФ) придерживаются концепции гриппа, однако мы знаем, что существует множество различий между вирусами гриппом и коронавирусами", - цитирует AP слова Макки.

Агентство отмечает, что в ВОЗ долгое время придерживались утверждения, что COVID-19 может распространяться с помощью более крупных капель, которые попадают на землю во время чихания или кашля. Таким образом, в ВОЗ отвергали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем, за исключением некоторых медицинских процедур. Кроме того, в организации продолжают считать редкими случаи передачи вируса от бессимптомных пациентов.

В ВОЗ в свою очередь заявили в понедельник, что ознакомились со статьей и проверяют данные с техническими экспертами.

Теги: #коронавирус #воз #распространение #варианты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:26 07.07.2020
США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

18:47 07.07.2020
У президента Бразилии подтвержден COVID-19

У президента Бразилии подтвержден COVID-19

18:37 07.07.2020
Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

Киев и Брюссель договорились оперативно обмениваться информацией по COVID-19 для содействия постепенному открытию границ с ЕС - Стефанишина

15:11 07.07.2020
В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

14:41 07.07.2020
Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

14:26 07.07.2020
В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

13:20 07.07.2020
Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

Пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

12:43 07.07.2020
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Минске

12:12 07.07.2020
Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

Показатели для послабления эпидемических мер превышают допустимые в девяти областях

12:09 07.07.2020
Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Кулеба назвал 23 страны, куда украинцы могут беспрепятственно путешествовать в условиях пандемии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ РФ, который был одним из кураторов руководства т.н. "ДНР"

Пожар в Луганской области: комиссия ТЭБ и ЧС соберется 9 июля - Шмыгаль

Зеленский поручил привлечь к тушению пожара в Луганской области силы Нацгвардии и ВСУ

Зеленский сообщил в НАПК о неподаче им сообщения об изменениях в имущественном состоянии

"Укрзализныця" просит Мининфраструктуры ограничить ввоз иностранных вагонов и вагонов с продленным сроком службы

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до пяти – ГСЧС

Комитет Рады по нацбезопасности заслушал руководителей СВР, ГУР Минобороны и Службы спецсвязи

Турция надеется принять в июле до 100 тыс. туристов из Украины

Оператор ГТС Украины распределил 7,8 млн куб. м/ сутки годовой мощности на дебютных аукционах

Число погибших в результате лесных пожаров в Луганской области увеличилось до четырех – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА