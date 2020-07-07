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19:03 07.07.2020

В Луганской области задержали диверсанта, планировавшего взорвать резервуары с амиаком – Офис генпрокурора

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В Луганской области задержали диверсанта, планировавшего взорвать резервуары с амиаком – Офис генпрокурора

В Луганской области правоохранители предотвратили осуществление диверсии на

территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", информирует Офис генпрокурора.

Как сообщается, 7 июля предотвращено совершение диверсии и задержан диверсант-разведчик оккупационной администрации РФ.

"По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу совершения диверсии на территории Луганской области, он пересек линию разграничения и прибыл в г.Северодонецк, где в условленном хранилище взял заранее приготовленные средства поражения - две единицы РПГ-22", - указано в сообщении.

Отмечается, что диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров с аммиаком на территории частного акционерного общества "Северодонецкое объединение Азот", которое отнесено к объектам 1 степени химической опасности.

"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", - сообщил Офис генпрокурора.

Задержанному инкриминируют статьи 15 и 113 Уголовного кодекса (покушение на преступление, диверсия).

Теги: #диверсия #офис_прокурора #луганская_область
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