ПриватБанк подключил возможность приема платежей в Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов

Государственный ПриватБанк (Киев) подключил возможность приема платежей при помощи Google Pay для 12 тыс. украинских онлайн-магазинов и онлайн-сервисов, сообщила пресс-служба банка во вторник.

"Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможную в личном кабинете мерчанта", – процитировала пресс-служба банка руководительницу направления диджитал-продуктов Кристину Кармазину.

По словам директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко, которого также цитирует пресс-служба, пользуясь Google Pay при оплате в интернет-магазинах, не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты.

Он отметил, что это сократит время покупки и обеспечит безопасность как клиентов, так и онлайн-продавцов.

Отмечается, что помимо платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (580,8 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.

LiqPay - латформа мгновенных платежей, которая используется для приема оплаты торговцами в сфере электронной коммерции, в числе которых MakeUp, Покупон, Jysk, АЛЛО, Intertop, Prom, Zakaz.ua.