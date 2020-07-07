События

16:40 07.07.2020

Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

2 мин читать
Президент НАНУ Патон видит своим преемником вице-президента академии Загороднего

Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.

"Я с выбором уже определился: буду голосовать за академика Загороднего, занимающего пост вице-президента нашей академии (…) Именно в его лице наиболее удачно сочетаются профессиональные и человеческие качества", – сказал Патон в интервью газете "Урядовый курьер", отвечая на вопрос о кандидатах на пост президента НАНУ.

Он добавил, что Загородний положительно зарекомендовал себя по тем направлениям работы, которыми занимается в соответствии с должностными обязанностями в президиуме НАНУ, а также имеет большой опыт работы.

"У меня всегда вызывали беспокойство люди, которые жаждали власти, особенно любой ценой. Например, ценой обесславливания организации, в которой видят себя руководителем, не имея для этого достаточно компетенции и умения. Как и среди любых других людей, среди ученых тоже встречаются люди, которые с большей радостью смотрят на себя в науке, чем на науку в себе", – добавил Патон.

Он уточнил, что на выборах президента НАНУ имеют право голосовать не только члены академии, но и представители ее научных коллективов.

Как сообщалось, президиум НАНУ 25 марта перенес очередную сессию общих сборов академии, которая была назначена на 13-17 апреля, из-за временного запрета в Украине проведения массовых сборов с целью предотвращения коронавируса.

Было решено определить сроки ее проведения после улучшения эпидемической ситуации в стране и окончания действия запрета проведения массовых мероприятий.

Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Владислав Гончарук, Анатолий Загородний, Сергей Комисаренко, академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко, а также академик и глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Теги: #нану #патон #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:17 06.07.2020
Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

Смолий советовал Зеленскому своих заместителей на должность нового главы Нацбанка

13:19 06.07.2020
Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

Совет Нацбанка отказался утвердить Чурия замглавы НБУ на новый срок

10:50 06.07.2020
И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

15:35 04.07.2020
Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

Зеленский сообщил, что вице-премьер по промышленности может появиться в правительстве Украины уже через неделю

13:12 04.07.2020
Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

Зеленский: представители банковской сферы предложили кандидатуры на пост главы НБУ, мы их изучаем

20:41 03.07.2020
Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

19:06 03.07.2020
Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

Член набсовета Укрбудинвестбанка Лубяницкий уволился по собственному желанию

11:23 03.07.2020
У Зеленского есть кандидатуры на главу НБУ, он проводит консультации - Гетманцев

У Зеленского есть кандидатуры на главу НБУ, он проводит консультации - Гетманцев

18:46 02.07.2020
Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

Кабмин уволил Малашкина с должности главы Госэнергонадзора, назначив первого замглавы инспекции Боднара врио руководителя

16:30 02.07.2020
Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

Кабмин уволил главу Гослесагентства Заблоцкого - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

Кабмин тщательно изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году - совещание у Зеленского

Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

Двумя рейсами Ryanair во вторник 12 украинцев, которых не впустили в Грецию, вернутся на родину, еще 4 - рейсами WizzAir

Количество больных Covid-19 снизилось в 14 областях Украины – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина получит от ЕС EUR11,5 млн на реформу госуправления в рамках программы бюджетной поддержки в условиях коронавирусного кризиса

Зеленский вручил награды выдающимся украинцам, которыми они были удостоены на День Конституции

Количество киберинцидентов с 1 по 7 июля выросло на 21% - CERT-UA

В Ривненской области смягчили карантинные меры - ОГА

Минреинтеграции осуждает задержание крымских татар и расценивает это как очередной акт давления на граждан Украины в Крыму

Дубай начал принимать иностранных туристов, невзирая на коронавирус

В ВОЗ считают, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

Кличко: Все семьи погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи

Зеленский ожидает скорейшего открытия отделений "Охматдета"

Кабмин тщательно изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году - совещание у Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА