Почти четверть украинцев летом планирует отдыхать за рубежом

Почти четверть украинцев летом 2020 года планирует отдыхать за рубежом, в то же время 20% опрошенных не желают проходить обсервацию ни дома, ни за границей.

Как сообщает пресс-служба онлайн сервиса Rozetka Travel, такие результаты продемонстрировало исследование, проведенное сервисом в июне.

По данным исследования, 45% респондентов планируют отдых в Украине и только 14% не планируют поездки вообще, а 17% намерены провести отпуск на даче или каким-либо другим образом.

Согласно исследованию, среди опрошенных, которые планируют отдых за границей, больше всего желающих поехать в Египет - 40% и Турцию - 36%. Также в планах украинских туристов - Кипр, Греция, Албания.

Почти 40% опрошенных не имеют опасений относительно путешествий. В то же время 20% опасаются заболеть COVID-19 в путешествии, еще 20% опасаются не вернуться домой вовремя.

Вместе с тем 72% опрошенных поддерживают изменения концепции All Inclusive, в частности в отношении использования защитных экранов при сервировке блюд, подачу блюд официантами, а также увеличение расстояния между столами в ресторанах более чем до 2 метров.

Исследование также продемонстрировало, что респонденты, избравшие для отдыха Украину, планируют отдыхать в Одессе (30%) или на Закарпатье (30%). В основном они намерены снимать комнаты, квартиры или дома и только 17% планируют селиться в гостиницах.

Половина выбравших отдых в Украине опасаются, что цена отдыха в стране не будет соответствовать качеству. Также респонденты опасаются плохого сервиса и вероятного скопления людей.

По данным Rozetka Travel, неделя отдыха в июле будет стоить в Турции - от 7940 грн за одного человека по системе All Inclusive, в Египете - от 6600 грн (All Inclusive), в Черногории - от 8965 грн без питания на восемь дней.

В опросе приняло участие более 1200 онлайн-сервиса rozetka.travel и маркетплейса prom.ua в период с 19 по 24 июня 2020 года.