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12:40 07.07.2020

Автобусный перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

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Автобусный перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

Пассажиры могут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-кассах продажи билетов.

Отмечается, что новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

Работающие на маршрутах автобусы – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – шесть лет. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi, туалеты.

"В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев - Львов, Киев -Ужгород и Киев - Затока через Одессу. На внутренних линиях придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, что и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом", - цитирует пресс-служба директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана.

Линия Киев – Одесса - Затока, в частности, отправляется три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в Затоку. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 из Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в Киев.

Линия Киев - Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ривном.

Маршрут Киев - Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев - Вена, которая курсирует дважды в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25 с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ривном и Львове. Обратно автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

Как сообщалось, 25 июня FlixBus объявил о возобновлении международных рейсов из Украины в Германию, Польшу, Австрию, Венгрию и Чехию.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Теги: #рейсы #flixbus #автобус
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