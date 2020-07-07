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09:24 07.07.2020

В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

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В Украине за минувшие сутки COVID-19 диагностирован у 564 человек, 490 ранее заболевших выздоровели, 21 умер

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 564 новых случая Covid-19, 490 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 6 июля, сообщалось о 543 новых случаях заболевания Covid-19, 5 июля было 823 инфицированных, 4 июля – 914 случаев, 3 июля - 876 новых заболевших, 2 июля - 889 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

По данным Минздрава Украины, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 49 607 человек, выздоровевших – 22 193, умерли от коронавирусной болезни с начала пандемии 1 283 человека.

Таким образом, активных случаев болезни сейчас в Украине 26 131, что на 53 больше, чем днем ранее.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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