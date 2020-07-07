События

05:42 07.07.2020

Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

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Майор СБУ требовал $3 тыс. за трудоустройство в спецслужбе

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из работников отдела кадрового обеспечения СБУ в Киеве и Киевской области после получения им взятки за трудоустройство в спецслужбу, сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме $3тыс. США за решение вопроса трудоустройства в СБУ. Следователи ГБР задержали майора СБУ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в сумме $1тыс. США", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #сбу #украина #майор
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