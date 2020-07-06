ВОЗ и ЕС передают оборудование, расходматериалы и реагенты в 27 украинских лабораторий для проведения тестов на COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансировании Европейского Союза до августа 2020 года поставит в 27 украинских лабораторий необходимые материалы для проведения тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, закупленные материалы и оборудование будут распределяться среди лабораторий в соответствии с потребностями, определенными Министерством здравоохранения.

Общая стоимость поставок составляет EUR3,5 млн и включает расходные материалы, реагенты и критически важное лабораторное оборудование для ускорения, увеличения и автоматизации ПЦР-тестирования. Эти закупки являются частью программы помощи Европейского Союза Украине в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья", которая реализуется в партнерстве с Европейским региональным бюро ВОЗ и направлена на предотвращение распространения COVID-19 в Украине.

Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ. Один ПЦР амплификатор позволяет проводить 400-600 дополнительных тестирований в день, а автоматическая станция экстракции РНК вдвое ускоряет процесс выявления наличия РНК вируса, указано в пресс-релизе.

Уточняется также, что ВОЗ в понедельник передала часть оборудования, расходников и реагентов в Киевский областной лабцентр Минздрава.