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14:43 06.07.2020

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июне упал на 87,1% - "Украэрорух"

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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июне упал на 87,1% - "Украэрорух"

Трафик в воздушном пространстве Украины в июне упал на 87,1% по сравнению с июнем 2019 года, сообщила пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух").

В целом в минувшем месяце "Украэрорух" обслужил 4,584 тыс. полетов, из которых 1403 - внутренние (сокращение количества на 53,9% по сравнению с июнем-2019), 1650 - международные (сокращение количества на 89,5%) и 1531 - транзитные (сокращение количества на 90,8%).

Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные – 2806 рейсов.

При этом наибольшим остается падение объемов транзитных полетов в украинском воздушном пространстве – этот показатель в июне 2020 года почти на 91% ниже по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.

"Транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов "Украэроруха" к 2014 году доля таких поступлений равна почти 70%. За шесть лет потери по наиболее прибыльному источнику поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 млрд грн", - рассказали в "Украэрорухе".

По данным предприятия, Киевский районный диспетчерский центр в июне показал снижение трафика на 86,3% (2543 полета), Днепровский – на 70,4% (798), Львовский – на 89,3% (1927), Одесский – на 90,3% (1120).

Как сообщалось, в мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3237 рейсов, в апреле - 2372 рейса.

Теги: #авиация #украина #украэрорух
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