В Харьковской области сгорело 23 га пшеничного поля, предположительно это был поджог – Кучер

В с.Грушеваха Барвенковского района Харьковской области произошел пожар на пшеничном поле площадью 23 га.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила в 22:36 в воскресенье. "К месту происшествия были направлены 2 отделения на автоцистернах. В 23:35 пожар был локализован, а в 23:50 полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, причиной пожара стал поджог. "Произошел он (пожар - ИФ) в связи с поджогом, потому что начался с середины поля. Понятно, что это не просто кто-то ехал мимо поля и бросил сигарету или еще что-то. Кто-то работает, наверное, против определенных сельхозпроизводителей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Кучер сообщил также, что для ликвидации возможных возгораний на полях и в местах хранения урожая в районах области создано 100 добровольных пожарных формирований общей численностью более 450 человек.