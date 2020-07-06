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13:54 06.07.2020

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Несмотря на рост количества больных коронавирусом в июне, эпидемическая ситуация в Украине стабилизируется. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль президенту Украины Владимиру Зеленскому на селекторном совещании в понедельник, сообщает пресс-служба президента.

"Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - указывается в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил также о сокращении количества больных медицинских работников. На данный момент их 6%.

"Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое же тщательное внимание надо уделять общественным местам", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #зеленский #украина
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