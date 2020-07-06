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13:04 06.07.2020

Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

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Контр-адмирал Неижпапа: Главная база ВМС Украины - это Севастополь и мы туда вернемся

Командующий Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа убежден, что украинский флот вернется в Севастополь, но не намерен посещать полуостров до возвращения его под украинскую юрисдикцию.

"Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь… Там я прослужил всю свою корабельную жизнь. Мы вернемся", - сказал Неижпапа в интервью одесскому изданию "Думская".

При этом он отметил, что у многих украинских офицеров в Крыму остались жилье, ценности, родственники, но сам он не намерен посещать оккупированный полуостров. "Я к этому отношусь категорически — я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка", - подчеркнул Неижпапа.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности Командующего ВМС ВСУ и назначил на эту должность Алексея Неижпапу 11 июня.

Теги: #крым #вмс
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