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10:06 06.07.2020

Минздрав создал рабгруппу по координации международной технической помощи

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Минздрав создал рабгруппу по координации международной технической помощи

Министерство здравоохранения создает рабочую группу для координации и реализации международной технической помощи, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Одним из важных аспектов деятельности Минздрава является координации международной технической помощи в сфере здравоохранения. В настоящее время Минздрав работает над имплементацией трехуровневой модели реализации международной техпомощи. Эта модель предусматривает координацию донорских проектов как на уровне отдельных исполнителей, так и на уровне Минздрава и Кабмина. С этой целью при министерстве создается секторальная рабочая группа", - сказал он.

По словам Иващенко, в ее состав будут входить представители Минздрава, Национальной службы здоровья, ГП "Государственный экспертный центр", ГП "Электронное здоровье" и ГП "Медицинские закупки Украины".

"Участие в рабгруппе будут принимать и представители ВОЗ, ООН, Всемирного банка, представители посольств и ключевых международных партнеров. В рамках работы группы предусмотрено создание тематических подгрупп при участии делегированных представителей агентств, которые будут определять направления деятельности, привлечение инвестиций. Первое заседание планируется провести до середины июля. На нем определят приоритетные направления деятельности, при привлечении специалистов государственного и негосударственного секторов",- добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что министерство привлекает экспертов ЕС и к имплементации второго этапа медреформы.

"Министерство здравоохранения активно развивает направления и форматы сотрудничества с нашими международными партнерами, в частности Украину приняли в комитет по вопросам здравоохранения ЕС в качестве наблюдателя. Предусмотрена также официальная поддержка и участие экспертов ЕС в имплементации и реализации второго этапа медреформы",- сказал Иващенко.

Теги: #иващенко #минздрав #техпомощь
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