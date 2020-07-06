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02:53 06.07.2020

Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

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Ляшко: На Херсонщине откроют "пилотный" детский лагерь

В Херсонской области планируют открыть в "пилотном" режиме детский лагерь, с целью мониторинга соблюдения санитарно-эпидемических норм, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщил Ляшко в эфире канала "Украина24", во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельных инфекций, но и острых кишечных инфекций.

"Поэтому мы с осторожностью относимся к открытию, сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями. Я думаю, в Херсонской области одной из первых мы сделаем такой пилот, где попробуем открыть на небольшой не оздоровительную смену, а на (период – ИФ) отдыха, не более 14 дней, для детей из Херсонской области, чтобы посмотреть, как соблюдаются нормы, какая должна быть наполненность групп, чтобы не пропал также и детский отдых и оздоровление", – сказал главсанврач.

Он напомнил, что детские лагеря в Украине запрещены постановлением правительства про адаптивный карантин до 31 июля.

Теги: #коронавирус #открытие #лагерь
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