Полицейские задержали мужчину, совершившего масштабный пожар в жилом доме в Новой Каховке

В воскресенье в 14:45 в полицию поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже и крыше жилого дома в Новой Каховке (Херсонская обл.) и прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к возгоранию причастен 38-летний житель дома.

"На месте происшествия полицейские установили, что на 5-м этаже дома проживает человек, который злоупотребляет спиртными напитками. Сегодня соседи мужчины услышали запах дыма, который шел из его квартиры и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл дверь, соседи выбили ее и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру. Пожар начала усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию", - сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Пообщавшись с мужчиной, полицейские установили, что он употреблял дома алкогольные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул. Разбудили его соседи, когда квартира уже была в огне.

В настоящее время полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Также полицейские обеспечили отвод автотранспорта и помогали осуществить эвакуацию жителей дома. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции и эксперты.

Ранее в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в г.Новая Каховка (Херсонская обл.) возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. "Площадь (пожара – ИФ-У) составляет около 2 тыс. кв. м. Угрозы распространения на квартиры нет. Проведена эвакуация жителей. Жертв и пострадавших нет. В 16:16 пожар локализован", - говорится в сообщении.