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20:27 04.07.2020

Зеленский о ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе: 20 июля - это ориентир

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Зеленский о ликвидации последствий аварии танкера Delfi в Одессе: 20 июля - это ориентир

 Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi.

"Я сегодня общался утром - все готовы, что надо? Чтобы не было истории, что люди отработали пять-шесть ночей, а потом пошли отдыхать на выходные. Как вам наладить конвейерную работу, подключить (тех, кого надо – ИФ-У)?" - отметил Президент, обращаясь к представителям компании, которая занимается подъемом танкера.

"Сейчас идут очень важные этапы, чтобы судно не треснуло", - сообщил представитель компании.

Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкер.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что министерство готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов.

Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ-У) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал президент.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Как пояснила АМПУ, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Представители Государственной экологической инспекции в Одесской области осуществляют постоянный мониторинг предельно допустимой концентрации нефтепродуктов у танкера. В течение последней недели загрязнения нет.

Сейчас на судне работают водолазы, которые проводят осмотр, испытание и подготовку к будущему отбуксировать.

Теги: #зеленский #delfi
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