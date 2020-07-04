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12:06 04.07.2020

В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

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В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о повышенной пожарной опасности.

"Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают о пожарной опасности. Так, 4-6 июля в Украине, кроме западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В ГСЧС отмечают, что в пожароопасный период запрещается разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах) и заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых в лесохозяйственной целью.

Также запрещается курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

При обнаружении пожара на открытой территории необходимо сразу же сообщить на номер 101.

Теги: #гсчс #пожароопасность
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