Ермак считает, что встреча советников лидеров государств Нормандского формата "на шаг" приблизила проведение саммита лидеров в Берлине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине", - цитирует его пресс-служба Офиса президента Украины в субботу.

Ермак участвовал во встрече политических советников лидеров государств Нормандского формата в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Переговоры 3 июля в Берлине продолжались 11 часов.