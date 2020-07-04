События

10:41 04.07.2020

Ермак считает, что встреча советников лидеров государств Нормандского формата "на шаг" приблизила проведение саммита лидеров в Берлине

1 мин читать
Ермак считает, что встреча советников лидеров государств Нормандского формата "на шаг" приблизила проведение саммита лидеров в Берлине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что встреча политических советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России в Берлине.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине", - цитирует его пресс-служба Офиса президента Украины в субботу.

Ермак участвовал во встрече политических советников лидеров государств Нормандского формата в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Переговоры 3 июля в Берлине продолжались 11 часов.

Теги: #нормандский_формат #ткг #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 04.07.2020
В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Нормандском формате в Берлине

В ближайшее время будет согласована повестка дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Нормандском формате в Берлине

10:47 04.07.2020
Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

09:39 04.07.2020
Советники лидеров Нормандского формата очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях ТКГ, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине

Советники лидеров Нормандского формата очертили ряд задач, которые должны быть реализованы на ближайших заседаниях ТКГ, чтобы создать условия для проведения следующего саммита лидеров в Берлине

13:37 03.07.2020
Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

Ермак и Резников сегодня в Берлине  проведут встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата

13:27 03.07.2020
Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

Москва на берлинских консультациях настаивает на определении статуса Донбасса - СМИ

17:48 02.07.2020
Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

16:20 01.07.2020
Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

Офис президента может инициировать закон, запрещающий публикацию секретных записей разговоров официальных лиц - Ермак

22:22 25.06.2020
Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 8 июля

Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 8 июля

22:20 25.06.2020
Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

Украина вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганской области по гуманитарным соображениям

22:17 25.06.2020
Украина в ТКГ подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЕ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

Украина в ТКГ подняла вопрос возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЕ для мониторинга хранения радиоактивных материалов в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советники лидеров Нормандского формата сошлись на необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе

Российские наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине на выходных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пять грузовиков с гуманитарной помощью от МККК направились в Донецк

Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

Зеленский приехал в Одесскую область с рабочей поездкой

В семи областях Украины число выздоровевших за сутки от Covid-19 превысило число заболевших

Число новых заболеваний Covid-19 в Киеве увеличилось на 118: на 13 случаев больше, чем днем ранее

Число жертв коронавируса в мире превысило 524 тыс., число инфицированных - 11 млн

Подтопленными в результате наводнений остаются 10 населенных пунктов

Из-за непогоды обесточен 21 населенный пункт в четырех областях Украины

В Китае за сутки выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом: три активных и четыре бессимптомных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА