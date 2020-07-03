Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий надеется, что Совет НБУ проведет заседание 6 июля и назначит на повторный термин заместителя главы центробанка Олега Чурия.

"Руководствуясь статьей закона о НБУ, где глава имеет право созвать очередное заседание Совета, я в тот же день инициировал провести такое заседание, его назначили на 6 число (июля– ИФ). Я считаю, и думаю, и надеюсь, что глава Совета НБУ проведет заседание и Олег Евгеньевич (Чурий – ИФ) будет назначен на повторный термин, на вторую каденцию", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Смолий отметил, что соответствующий пакет документов подан, заседание назначено, кворум в совете есть и у него нет необходимости представлять Чурия, поскольку у каждого из членов Совета есть пакет соответствующих документов.

"Я надеюсь, что Совет, исполняя свое обязательство по закону о НБУ соберется и примет решение, потому что по закону глава НБУ вносит кандидатов на заместителей и, если кандидат соответствует критериям, которые прописаны в законе, Совет согласует этого кандидата", – добавил он.

В соответствии с законом о НБУ, кворум заседания Совета НБУ насчитывает девять человек, но в связи с отставкой Смолия их остается восемь.

Как сообщили в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина", и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова не имеет права голосовать на соответствующем заседании.

Кроме того, 7 июля истекают полномочия одного из членов Совета НБУ – Веры Рычаковской.

Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок, полномочия которого заканчиваются 10 июля.

Отмечалось, что рассмотрение вопроса о назначении Чурия поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.