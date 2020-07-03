События

19:59 03.07.2020

Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

2 мин читать
Смолий надеется на повторное назначение его заместителя Чурия Советом НБУ 6 июля

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий надеется, что Совет НБУ проведет заседание 6 июля и назначит на повторный термин заместителя главы центробанка Олега Чурия.

"Руководствуясь статьей закона о НБУ, где глава имеет право созвать очередное заседание Совета, я в тот же день инициировал провести такое заседание, его назначили на 6 число (июля– ИФ). Я считаю, и думаю, и надеюсь, что глава Совета НБУ проведет заседание и Олег Евгеньевич (Чурий – ИФ) будет назначен на повторный термин, на вторую каденцию", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Смолий отметил, что соответствующий пакет документов подан, заседание назначено, кворум в совете есть и у него нет необходимости представлять Чурия, поскольку у каждого из членов Совета есть пакет соответствующих документов.

"Я надеюсь, что Совет, исполняя свое обязательство по закону о НБУ соберется и примет решение, потому что по закону глава НБУ вносит кандидатов на заместителей и, если кандидат соответствует критериям, которые прописаны в законе, Совет согласует этого кандидата", – добавил он.

В соответствии с законом о НБУ, кворум заседания Совета НБУ насчитывает девять человек, но в связи с отставкой Смолия их остается восемь.

Как сообщили в пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина", и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова не имеет права голосовать на соответствующем заседании.

Кроме того, 7 июля истекают полномочия одного из членов Совета НБУ – Веры Рычаковской.

Как сообщалось, Совет НБУ 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос назначения Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок, полномочия которого заканчиваются 10 июля.

Отмечалось, что рассмотрение вопроса о назначении Чурия поддержали только четыре из девяти членов Совета НБУ.

Теги: #совет #нбу #чурий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 03.07.2020
НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

19:28 03.07.2020
Одновременное увольнение глав НБУ и АМКУ угрожает независимому регулированию - Климкин

Одновременное увольнение глав НБУ и АМКУ угрожает независимому регулированию - Климкин

19:22 03.07.2020
"Слуга народа" будет инициировать аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, заявляет Верещук

"Слуга народа" будет инициировать аудит деятельности Смолия на посту главы НБУ, заявляет Верещук

19:12 03.07.2020
В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

19:03 03.07.2020
НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

18:22 03.07.2020
Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

18:20 03.07.2020
Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

Правление Нацбанка надеется на назначение новым главой НБУ технократа с высокой репутацией

18:05 03.07.2020
Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

17:59 03.07.2020
Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

16:57 03.07.2020
Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Команда профессионалов останется работать в Нацбанке и сохранит макростабильность Украины – Смолий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Полиция расследует взрыв гранаты в офисе ОПЗЖ в Полтаве, предварительно, пострадала сотрудница офиса

Руководство терруправления ГБР в Хмельницком отстранено от должностей в рамках расследования по делу об изъятии приборов для ПВО у Воздушных сил ВСУ

В офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, пострадавших нет – нардеп Кива

Заявлению об отставке главы НБУ предшествовала встреча с президентом

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Ситибанка в Украине стал Грант Карсон

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Группа компаний RDS выиграла тендер на проведение ремонтных работ на трассе Н-23 на 452 млн грн

Минфин выделил 7,6 млн грн на финансирование Национального центра Довженко - Ткаченко

ВОЗ призвала страны "проснуться" и продолжить борьбу с пандемией COVID-19

Глава Львовской ОГА считает безосновательным разрешение властей Львова на работу спортцентров и кафе

Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки - Саакашвили

Пострадавшая в результате взрыва в Полтаве госпитализирована с легкими травмами

Директора харьковского КП и его подчиненную будут судить по делу о смерти подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА