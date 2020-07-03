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19:12 03.07.2020

В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

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В "Слуге народа" рассчитывают назначить главу НБУ 14-17 июля

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что назначение нового главы Национального банка Украины произойдет на последней пленарной неделе (14-17 июля) этой сессии, заявила представитель этой фракции Ирина Верещук.

"Будет неделя работы в комитетах (6-10 июля - ИФ), потом мы возвращаемся на еще одну неделю (пленарную - ИФ) - последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", - сказала депутат журналистам в Киеве в пятницу.

Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, Верещук сказала, что обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике -ИФ), Богдана Данилишина(глава совета НБУ -ИФ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка Аваль - ИФ), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).

"Лавренчук и господин Шевченко - это основные. Возможно, Жуковский", – сказала Верещук.

"Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", - отметила она.

Теги: #нбу #назначение
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