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17:12 03.07.2020

Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

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Следующий блок судебных слушаний по МН17 начнется 31 августа

Следующий блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа в 10.00.

Соответствующее объявление в пятницу в судебном комплексе Схипхол сделал председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"Этот блок будет посвящен рассмотрению вопроса о возможной компенсации родным погибших, а также состоянию дополнительного расследования", - анонсировал он.

Председательствующий напомнил, что суд своим решением от 23 марта сформулировал ряд вопросов в отношении возможного запроса о компенсации от имени родственников. "На эти вопросы частично и предварительно был дан ответ прокуратурой. Адвокаты родных заявили, что подготовят свой ответ к сентябрю. Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание. Решение суда в дополнение к решению адвокатов родных может быть важным и для других родных, которые могут рассмотреть вопрос компенсации независимо", - детализировал он.

Кроме того, по словам Стэйнхауса, суд 31 августа также будет обсуждать прогресс, сделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании. "Суд также считает необходимым, чтобы защита направила запрос о дополнительном расследовании в ходе слушаний, которые начнутся 28 сентября. Это дает защите почти три месяца, чтобы подготовиться. Не позже 2 ноября должны быть сформулированы запросы в отношении дополнительного расследования после встречи с Пулатовым", - объявил судья.

Председательствующий также заявил, что суд считает, что "до того момента будет достаточно возможностей, чтобы установить контакт между защитой и обвиняемым". "Суд также считает, что Пулатов найдет возможность, чтобы встретиться. Одной из таких возможностей может быть встреча за пределами страны, в которой проживает Пулатов", - не исключил судья.

Стэйнхаус также объявил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.

В ходе нынешнего заседания суд огласил решение в отношении необходимости проводить дополнительное расследование на этой фазе слушаний, так как в то время, как обвинение констатировало, что следствие было проведено полно, защита Пулатова запросила дополнительное расследование, в частности, в отношении альтернативных, чем Бук, сценариев. Суд удовлетворил ряд запросов. В частности, будет опрошен ряд свидетелей, также с участием экспертов будет проведен ряд расследование, например, эксперт должен будет посмотреть были или нет манипуляции с видео, проверить расчеты в отношении возможного места запуска ракеты. Защите также будет предоставлена возможность с экспертом, которого они сами определят, посмотреть на реконструкцию МН17 и оценить повреждения.

В отношении ряда запросов суд на этой стадии не принял никакого решения, в частности те, которые касались альтернативного, чем Бук, сценария.

Суд также отклонил ряд запросов, например, отказал опросить свидетелей.

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #суд
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