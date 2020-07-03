Российские наемники обстреляли частный сектор в Авдеевке, разрушены два дома

Российские наемники продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса, в результате обстрела н.п. Авдеевка в пятницу, 3 июля, были разрушены два дома, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 3 июля, российские оккупанты с миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве "Лесная сказка". Здание загорелось, и пламя перекинулось на соседний дом", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее российские наемники утром в пятницу обстреляли н.п. Зайцево, в результате чего погибла 80-летняя мирная жительница.